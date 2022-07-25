السعودية.. استعدادات لترجمة خطب المسجد النبوى إلى 10 لغات عالمية

جدة - نرمين السيد - وتعمل الإدارة على ترجمة خطب المسجد النبوى وترجمة محتوى جميع إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية والورقية والإلكترونية وترجمة الدروس العلمية المقامة فى المسجد النبوى بعشر لغات وترجمة محتوى جميع وسائل التواصل بالزائرين فى المسجد النبوى كاللوحات وعروض الشاشات الالكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الإجتماعى من خلال رقمنة الخدمات المقدمة للزوار وسعياً لإيصال الخدمات بكل يسر وسهولة فمن خدماتها الرقمية والتى يتم الوصول إليها من خلال الترميز الرقمى (QR).

حيث تعمل الادارة على ترجمة خطب المسجد النبوى الى عشر لغات هى ( اللغة الانقليزية، والفرنسية، والأردية، والملاوية، والتركية، والبنغالية، والهوسا، والصينية، والروسية، والفارسية ) وهذه اللغات تم اختيارها بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعاً بين زوار المسجد النبوى وتعد هذه اللغات تتحدث بها 139 دولة حول العالم، والمنصات التى تبث من خلالها ترجمة خطب المسجد النبوى هى منصة منارة الحرمين والبث الإذاعى على موجات FM وبرنامج مكسلر (Mixler).

كم يتم توزيع السماعات على المستفيدات فى القسم النسائى للاستماع لترجمة خطب المسجد النبوى أثناء الخطبة، و توزيع بطائق توعوية وإرشادية على قاصدات المسجد النبوى مترجمة إلى 10 لغات للوصول إلى خدمة البث المباشر لترجمة الخطب، وتنفيذ مبادرة صناعة محتوى مترجم إلى 10 لغات عن معالم المسجد النبوى يتم عرضه فى المصليات النسائية لإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج بالإضافة لتقديم محتوى اثرائى للزائرات مترجم إلى عدة لغات بالإضافة .