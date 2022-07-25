الإفتاء: التعصب كالتطرف الدينى كلاهما مفسد لأمر الدين والحياة

جدة - نرمين السيد - قالتد دار الإفتاء المصرية، إن التعصُّب بكافة أشكاله كالتطرُّف الدينيِّ، كلاهما مُفسِدٌ لأمر الدين والحياة جميعًا، وكلاهما ينال من السِّلْم الاجتماعي، وينشر الضغينة والفتنة فى الأوطان.





وأضافت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، إن هذه الأمة وشريعتها قد وُصفت بالوسطية كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143]. وتابعت، أن الشريعة جعلت التطرف والعصبية لونًا من التجرُّد من رقى الإنسانية والانتكاس به إلى أوحال الأهواء والشهوات المرذولة.

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