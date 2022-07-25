واتس آب يختبر خاصية جديدة تكشف المغادرين من المحادثات الجماعية

جدة - نرمين السيد - وتشمل المحادثات الجماعية على "واتساب" ثلاثة أشخاص أو أكثر، ويتيح لك التطبيق الدخول فى أكثر من مجموعة، تجمع كل منها الأصدقاء والعائلة.
ووفقا لموقع "وابيتا إنفو"، سيتيح التطبيق للمستخدم اكتشاف الأعضاء السابقين فى كل محادثة جماعية، حتى وإن كانوا قد غادروا المجموعة.
ووفقا للموقع، ستسمح الخاصية الجديدة فى المحادثات الجماعية، رؤية كل الأعضاء الذين غادروا أو تم إخراجهم من المجموعة، خلال الـ60 يوما الماضية.
وسيبدأ التطبيق باختبار الخاصية الجديدة على هواتف نظام أندرويد، قبل أن يتم تجربتها على هواتف آيفون.
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