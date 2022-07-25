أبل تطالب مستخدمى آيفون بتنزيل أحدث إصدار من iOS لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وخصصت التصحيحات لعيوب أمان الذاكرة، وبعضها يعرض المستخدمين لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد، ومن ثم الوصول إلى البيانات الحساسة، بحسب صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

ويمكن تنزيل 15.6 iOS أو iPadOS 15.6 بالانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرامج.

وذلك إلى جانب تصحيح الثغرات الامنية، يعمل نظام iOS 15.6 الجديد على إصلاح العيوب فى النظام مثل تلك التى تظهر بشكل غير صحيح للمستخدمين ان مساحة التخزين لديهم ممتلئة، او كيف تعود علامة تبويب فى Safari إلى صفحة سابقة من تلقاء نفسها، وفقًا لـ "العربية".

وتلاحظ آبل أن جميع اجهزة آيفون التى تعمل بسلاسة على iOS 14 قادرة على استخدام iOS 15

والذى يتضمن iPhone 6s، وأى هواتف ذكية تم إنتاجها بعد ذلك، وليس من الواضح كم من الوقت كانت العشرات من الثغرات الأمنية تصيب الأجهزة، حيث تقول أبل إنها "لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات.