اعرف حظك.. توقعات الأبراج اليوم الإثنين 25 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

استمر فى العمل حتى تحسن من وضعك الوظيفى، وخصص وقتًا لشريك حياتك لتتحسن العلاقة.

الثور

واصل السعى لتحقق الأهداف، وحاول توسيع دائرة معارفك لتقابل شريك حياتك.

الجوزاء

تعامل بمرونة وانصت لأفكار زملائك، واعترف بحقيقة مشاعرك للشخص المميز بحياتك.

السرطان

تجنب المشكلات فى العمل وفكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار، وابحث عن شريك حياة يتوافق معك ويتقبل عيوبك.

الأسد

عملك الجاد يعلى من شأنك ويحسن دخلك، وتحدث مع أفراد أسرتك واستمع لهم وتشارك معهم.

العذراء

اجتهادك يؤتى بثماره وحاول ترشيد نفقاتك، وكن صريحًا مع شريك حياتك وحاول حل المشكلات التى تؤثر على العلاقة.

العقرب

ذكائك وقدراتك يساعدوك على الوصول لهدفك، واحرص على احتواء شريك حياتك.

الميزان

حافظ على ثقتك ورد فعلك السريع لتتمكن من حل أى عقبة نقابلك، وفاجئ شريك حياتك بهدية أو رحلة ترفيهية لإدخال السعادة على قلبه.

الجدى

خطط لمشروعك الخاص وابتكر أفكار جديدة، وحاول تجيد حياتك مع حبيبك وتخلص من اروتين الذى يضر العلاقة.

القوس

اطلب مشورة زملائك ومديريك إذا شعرت بالارتباك فى العمل، وعبر عن مشاعرك بصدق ولا تقلق بشأن العقبات.

الحوت

استغل الفرص المتاحة أمامك وركز فى عملك و لا تتشتت، استمتع بوقتك مع العائلة.

الدلو

حاول تخطى الصعوبات التى تقابلك فى العمل، وكن جريئًا مع شريك حياتك.