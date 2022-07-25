بعد حادثة الطائرة الإندونسية.. ماذا يفعل الربان إذا مرّض فجأة فى الجو؟

جدة - نرمين السيد - اضطرت طائرة إندونيسية مؤخرًا، للعودة إلى أرض المطار، إثر إصابة الربان بأزمة قلبية أودت بحياته فى قت لاحق، الأمر الذى ساعد على نجاة نحو مئة راكب كانوا على متن الرحلة.





وأثارت الواقعة أسئلة حول ما يحدث للرحلات الجوية، فى حال إصابة الطيار بأزمة صحية، مثل النوبة القلبية، فيصبح عاجزًا عن مواصلة التحليق بكامل قدراته ووعيه.

ويعد إصابة الطيارين بنوبات قلبية على متن الرحلات الجوية امر نادر، اما الوفيات فهى نادرة للغاية، بحسب موقع "لايف ساينس".

ويحتاج الطيار إلى نيل شهادة صحية من أجل مزاولة عمله، فهو ليس مطالبًا فقط بإتقان كهارة التحليق بالطائرة، كما أن هناك قيودًا على استهلاكه لمواد مثل الكحول.

ويخضع الطيارون لفحوص دورية من أجل كشف سلامتهم، سواء على مستوى البصر والسمع وصحة القلب وجوانب أخرى.

ويتم منح شهادة صحية للطيار مرة فى السنة وعندما يبلغ الستين من العمر، يصبح الحصول عليها إلزاميًا فى العادة كل 6 أشهر، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وتحسبًا لإصابة ربان الطائرة بأزمة صحية، تشترط هيئات الطيران وجود طيارين اثنين على الأقل على متن الرحلة الجوية التجارية.

ويكون الطياران على الدرجة نفسها من التدريب والمهارة، حتى وإن كان أحدهما يحمل صفة طيار والآخر طيار مساعد.

أما القرار المتخد من قبل الربان، فى حالة الطوارئ، فيختلف بحسب النقطة التى توجد فيها الرحلة، ففى حال كانت الطائرة قريبة من مطار ما فإنه سيفضل الهبوط على الأرجح من أجل إنقاذ زميله.

وإذا أصبح الطيار أقرب إلى الوجهة فإن القرار المتخذ سيكون هو مواصلة الرحلة بدلًا من العودة إلىنقطة الانطلاق.