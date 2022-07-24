بمواصفات فريدة.. Vivo تطلق هاتف Y30 5G

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الهاتف الجيد على شاشة IPS LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD+، أو دقة عرض 720 فى 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9، ونتوء قطرة للكاميرا الأمامية وحواف للشاشة بإطار كبير فى الجزء السفلى.

كما تشغل الشاشة نسبة 89% من إطار الهاتف، ويأتى مستشعر البصمة فى الإطار الجانبى مدمج فى الزر الرئيسى، كما يدعم الهاتف تقنية العرف على الوجه.

ويشمل هاتف Vivo Y30 5G رقاقة معالج Dimensity 700، كما يأتى بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ويدعم ذاكرة إفتراضية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت كما يدعم التخزين الخارجى فى microSD.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 وواجهة FunTouch OS 12 كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh ويدعم شاحن 10W.

ويشمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وتتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 ومستشعر Macro بدقة 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM.