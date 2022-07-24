لا يحدث كثيرا.. لقاء نادر بين غواص وسمكة قرش فى جزر البهاما (فيديو)

جدة - نرمين السيد -
ويرى سيندن أن جزيرة إلواثيرا من أفضل مواقع الغوص فى جزر البهاما.
ويوثق الغواص البريطانى تجربة زيارتها فى مقطع فيديو يعكس مواجهته العفوية مع صغار أسماك القرش وإذا كنت تعتقد أنها خطرة، فإن سيندن يعتبرها من بين الكائنات البحرية اللطيفة.
ويعرف هذا النوع من صغار أسماك القرش باسم "Nurse shark" أى سمكة القرش الحاضنة حيث يصل طولها إلى 10 أقدام.
وفى الفيديو الذى التقطه الغواص الإنجليزى تظهر سمكة القرش وهى تسبح بين قدميه، دون أن تشكل أى تهديد على حياته، بحسب "CNN عربى".
وأشار الغواص إلى أن أسماك القرش لا يمكن أن تعض طالما لم يتم استفزازها مثل أى كائن آخر، وتتناول هذه الأسماك عادة الجمبرى والسبيط، وأحيانًا الطحالب والمرجان.
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