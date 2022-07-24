يتم إطلاقها قريبًا.. تصميم جديد لساعة Apple Watch Pro (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير أن ساعة Apple Watch Pro ستحتوى على شاشة أكبر وعمر بطارية أطول ومستشعر درجة حرارة الجسم الجديد، وقد تستمر الساعة لعدة أيام فى شاحن واحد فقط بفعل وضع الطاقة المنخفضة. وتشير التقارير إلى أن آبل ستقدم تطورًا للشكل المستطيل الحالى، وليس الشكل الدائرى، مما يعنى أن ساعة Apple Watch Pro سوف تحصل على أول مظهر جديد لها منذ عام 2018، لكنها لت تحتوى على جوانب مسطحة.

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