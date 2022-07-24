«الشمس الكاذبة» تظهر فى النرويج.. وذهول من المشهد على مواقع التواصل (صور)

جدة - نرمين السيد - واندهش متابعو المصور سفين نوردرم من وهم بصرى غير عادى، استمر لفترة زمنية تترواح بين 20 و30 دقيقة.

وتنتمى ظاهرة "الشمس الكاذبة" إلى عائلات الهالات الناتجة عن انكسار ضوء الشمس بواسطة بلورات الجليد فى الغلاف الجور، بحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وأشار موقع خدمة الطقس الوطنية بأمريكا ان الشمس الكاذبة تظهر عادة كبقع ضوئية ملونة تبعد 22 درجة من على يسار الشمس، او يمينها، أو الجانبين معًا.

وتكون الشمس الكاذبة أو الوهمية عادة على الارتفاع ذاته فوق خط الأفق، مثل الشمس.

وتترواح الألوان بين الأحمر، اللون الأقرب للشمس، واللون الأزرق خارج الهالة الضوئية، وفقًا لما نقلته "العربية".

ولاحظ نوردرم هذه الظاهرة فيما كان يمارس هواية التزلج فى النرويج، وسرعان ما قرر رصدها بعدسة كاميرته، التى تصادف أنها كانت بحوزته.

ولم يستطع المصور النرويجى أن يحضر نفسه لرصد هذه اللقطات، لأنه لا يمكن توقع موعد حدوث الظاهرة من الأساس.

وولا تعتبر هذه هى المرة الأولى التى يشهد فيها نوردرم ظاهرة "الشمس الكاذبة" إذ سبق أن قام بتصويرها 4 او 5 مرات.

ووأوضح المصور النرويجى أنه بالرغم من اختلاف شدتها فى كل مرة إلا أنها تجربة من عالم آخر.

وحازت هذه الصور على إعجاب العديد من الأشخاص عبر حساب نوردرم على منصة "انستجرام".

ولخص المصور النرويجى رد الفعل بكلمة واحدة وهى "الذهول".