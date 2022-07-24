الأزمة فجرها روبوت.. جوجل تقيل مهندس ذكاء اصطناعى بعد إفشائه سرا خطيرا

جدة - نرمين السيد - وقالت جوجل إنها طردت موظفها، لافتة إلى أن مزاعم المهندس بليك ليموين "لا أساس لها على الإطلاق"، وأنه شارك معلومات سرية عن الشركة مع أطراف ثالثة، بحسب ما نقلته "العربية" عن "بلومبرج".

وقدم ليموين ادعاءه فى مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست" فى يونيو الماضى، إن "لامدا" روبوت الذكاء الاصطناعى الذى تفاعل معه، كان شخصًا، قبل أن تضعه جوجل بعدها فى إجازة مدفوعة الأجر.

وقامت الشركة بطرده فى النهاية بعد أن ظل يفضل باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة التى تتضمن الحاجة إلى حماية معلومات المنتج.

وأوضحت جوجل أنها بحثت فى الأمر على نطاق واسع، بما فى ذلك 11 مراجعة لـ "لامدا".