جدة - نرمين السيد - وقالت جوجل إنها طردت موظفها، لافتة إلى أن مزاعم المهندس بليك ليموين "لا أساس لها على الإطلاق"، وأنه شارك معلومات سرية عن الشركة مع أطراف ثالثة، بحسب ما نقلته "العربية" عن "بلومبرج".
وقدم ليموين ادعاءه فى مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست" فى يونيو الماضى، إن "لامدا" روبوت الذكاء الاصطناعى الذى تفاعل معه، كان شخصًا، قبل أن تضعه جوجل بعدها فى إجازة مدفوعة الأجر.
وقامت الشركة بطرده فى النهاية بعد أن ظل يفضل باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة التى تتضمن الحاجة إلى حماية معلومات المنتج.
وأوضحت جوجل أنها بحثت فى الأمر على نطاق واسع، بما فى ذلك 11 مراجعة لـ "لامدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزمة فجرها روبوت.. جوجل تقيل مهندس ذكاء اصطناعى بعد إفشائه سرا خطيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.