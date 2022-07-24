«قطار الموت» يوقف قلوب ركابه فى إنجلترا

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جدة - نرمين السيد - وشهدت ملاهى ألتون تاورز فى ستافوردشاير بإنجلترا، توقف القطار السريع ما دفع إدارة الملاهى الركاب بضرورة النزول عبر سلالم شديدة الانحدار.
وأوضحت الإدارة أنه لم يكون هناك طرق أخرى للإنقاذ سوى استخدام السلم الذى يصل ارتفاعه 65 قدمًا لعودتهم إلى الأرض.
وتم تزويد هؤلاء الركاب أثناء نزولهم بالأدوات للسير بأمان إلى الأرض وزجاجات المياه.
وأشار متحدث باسم ألتون تاورز، إلى أن توقفه يعد روتينيا، كما تم إمداد الركاب بالماء والطعام والقبعات دون أن يُصاب أحد بأى خطر.
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