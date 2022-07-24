«الأفاتار».. واتساب يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويعمل التطبيق على طرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية "الأفاتار".

ويحرص التطبيق على إضافة المزيد من التجديدات خلال كل فترة، والتى كان آخرها إتاحة الرد بالرموز التعبيرية على الرسائل.

وأشار واتساب إلى أنه يخطى بخطوة جديدة فى عالم الصور الرمزية من خلال إضافة تجسيدات ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص لجميع مستخدمى التطبيق، وفقا لموقع "WABetaInfo".

واستعان التطبيق بميزة الصور الرمزية من "فيسبوك" التابع لنفس الشركة المملوكة "ميتا".

كما يمكن استخدام ميزة "الأفاتار" كقناع عند إجراء مكالمات الفيديو على تطبيق واتساب، وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدامها أيضًا كملصقات لمشاركتها مع جهات الاتصال أو فى المحادثات النصية.