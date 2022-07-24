ولادة عجل برأسين.. ظاهرة تثير الذعر فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ سكان البرازيل بولادة عجل برأسين بأحد المزارع وخصوصا بعدما نبذته "الوالدة الأم" ورفضت رضاعتها أو الاقتراب منه، وفقا لصحيفة "ديلى ستار".
وأشار مربى الماشية، إليدان أوليفيرا سوزا، إلى "ديلى ستار" إلى أن ولادة العجل برأسين يعد من الظواهر النادرة التى لم تحدث كثيرا من قبل.
وأضاف أن العجل لم يظل على قيد الحياة طويلا، ولكنه توفى بعد ولادته 4 أيام، نتيدة لإصابته بعيب خلقى، ورفضت وقتها الأم رضاعته أو حتى الاقتراب منه.
وأوضح الخبراء أنه كثيرا ما يتم ولادة حيوانات لديها التشوهات الجينية، ولم تظل على قيد الحياة طويلا، فقد تموت وقتها أو بعد مرور وقت قليل من ولادتها.
وكشف جيفرسون فيلجويرا ألسيندو، البروفيسور والطبيب البيطرى، أن تلك الحالة الوراثية لولادة حيوان برأسين تسمى "dicephaly"، مضيفا أن ولادة الحيوانات ذات التشوهات يرجع للعوامل البيئية مثل استخدام بعض الأدوية المضادة للديدان أو تناول النباتات السامة أو الإصابة ببعض الفيروسات.
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