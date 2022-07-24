إطلاق أول وحدة معملية لمحطة الفضاء الصينية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين اليوم، الأحد، الوحدة المعملية "ونتيان"، وهى الأولى من نوعها لمحطة الفضاء الصينية، وستعمل الوحدة الجديدة كنسخة احتياطية من الوحدة الأساسية ومنصة قوية للتجارب العلمية.





وقال نائب كبير مصممى نظام محطة الفضاء لبرنامج الفضاء المأهول الصينى ليو قانج، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، إن طول الوحدة "ونتيان" يبلغ 17.9 متر، فيما يبلغ قطرها الأقصى 4.2 متر وتبلغ كتلة الإقلاع 23 طنا. وقد تم إطلاق الصاروخ الحامل لونج مارش-5 بى واى 3، الذى يحمل الوحدة "ونتيان"، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية بجنوبى البلاد. ومن المتوقع أن تستكمل أعمال إنشاء محطة الفضاء الصينية "تيانقونج" خلال العام الجارى، حيث ستتطور بعد ذلك من هيكل أحادى الوحدة إلى مختبر فضاء وطنى بثلاث وحدات، الوحدة الأساسية "تيانجه"، والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان". وقد تم إطلاق الوحدة الأساسية "تيانخه" خلال أبريل عام 2021، بينما من المقرر إطلاق الوحدة المعملية "منغتيان" خلال أكتوبر القادم.

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