إنهاء حياة مراهق أمريكى والسبب تحديات «تيك توك»

جدة - نرمين السيد - وأصحبت تحديات تطبيق "تيك توك" من أكثر الأمور المنتشرة بين المراهقين بمختلف أنحاء البلاد.

ورغب مراهق أمريكى فى عمر الـ 18 عاما، تنفيذ تحد جديد فى الشارع من خلال استخدام "السلاح المائى".

ونزل المراهق الذى يدعة "رايموند شالويسن" للشارع وفى يديه السلاح المائى، واعتقد أحد الظباط بأنه يتعرض للهجوم من خلاله، لذا قام بإطلاق النار عليه وألقى حتفه فى نفس اليوم نتيجة إصابته فى وجهه، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وشارك ذلك المراهق فى التحدى الذى يعرف باسم "ذا أوربيز"، والتى تعتمد فكرته الأساسية على حمل الشخص لسلاحا مائيا أو بندقية غير حقيقة، وملؤها بالماء أو محلول أو كرات صغيرة لزجة وتصويبها تجاه الأفراد كنوع من المزاح.