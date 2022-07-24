بمواصفات مبهرة.. هونر تطرح هاتفا جديدا

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Honor X8 5G" بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة، كما تصل دقتها إلى 720 × 1600 بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا رباعية، وتأتى الرئيسية منه بدقة 48 ميجابيكسل، كما أنها متصلة بعدسة فائقة السرعة وتبلغ دقتها 5 ميجابيكسل، وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وغيرها لأجل التصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 126 جيجابايت، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.

ويُطرح الهاتف "Honor X8 5G" بلونين الأسود والأزرق، ولكن لم تكشف الشركة عن سعره حتى الآن.