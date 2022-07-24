ناسا: إطلاق صاروخ القمر أرتميس 1 فى أواخر أغسطس المقبل

جدة - نرمين السيد - مواعيد إطلاق صاروخ القمر أرتميس 1

وأكدت الوكالة، في تقرير لها، أن هذه الخطوة كانت تستعد لها منذ شهور عدة، مشيرة إلى أنها اختارت مسبقًا 3 تواريخ للإطلاق صاروخ القمر أرتميس 1 فى 29 أغسطس، 2 سبتمبر، و5 سبتمبر.

وقال أحد المسئولين داخل ناسا، إن الوكالة الفضائية لم تلتزم بهذه المواعيد كحل جذرى لإطلاق القمر أرتميس 1، ولكن يتم التحرك وفق خطة مسبقة لوضع التواريخ بهذا النظام، خاصة أنه المرة الأولى التى يتم إطلاق فيها قمر بمعايير أرتميس 1.

فشل محاولات إطلاق صاروخ القمر أرتميس 1

وأضاف هذا المسئول، قائلاً: "سنكون حذرين قدر المستطاع لمواجهة أية محاولات لفشل هذه المواعيد"، مشيرًا إلى أن الوكالة حددت، فى وقت سابق، موعد إطلاق أرتميس 1 في أواخر مايو 2022؛ نظرًا للتأخيرات المتعددة في البروفة، فقد تم دفع صاروخ القمر الضخم إلى أبعد من ذلك.

تسرب هيدروجينى مفاجئ لصاروخ القمر أرتميس 1

وفى أحد محاولات استعداد الوكالة لانطلاق الصاروخ، حدث تسرب للهدروجين فى 20 يونيو الماضى، والذى كان يمثل اختبارًا ختاميًا لشهور من التجميع والاختبار لـSLS وOrion، بالإضافة إلى محاولات التحكم فى الإطلاق والهندسة، ما مهد الطريق لإطلاق Artemis الأول خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن مهمة Artemis الفضائية ستكون فريدة من نوعها وغير مسبوقة من قبل لأول رحلة صاروخية لمركبة فضائية من طراز SLS ومركبة Orion الفضائية معًا، حيث أكدت الوكالة، فى وقت سابق، أنها تسعى لإرسال بعثات مستقبلية لرواد فضاء للعمل فى مدار القمر وعلى سطح القمر، وذلك من خلال مهمات أرتميس 1.