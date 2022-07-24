مايكروسوفت تبدأ فى طرح تحديث جديد لـ أوفيس

جدة - نرمين السيد - واختبرت مايكروسوفت الإعداد الافتراضى الشهر الماضى، عندما تراجعت فجأة عن التحديث مؤقتا، لإجراء بعض التغييرات الإضافية.

وكشف عديد من الخبراء عن قلقهم من أن مايكروسوفت قد لا تمضى فى تغيير الإعداد الافتراضى، مما يجعل الأنظمة عرضة للهجمات الإلكترونية.

وذكرت مواقع عالمية أنه يتم حاليا، طرح تحديث لـ مايكروسوفت أوفيس، يمنع استخدام وحدات ماكرو Visual Basic for Applications فى المستندات التى تم تنزيلها، ولكن مع تحديث اللغة لتنبيه المستخدمين والمسؤولين بالخيارات المتوفرة لديهم عندما يحاولون فتح ملف تم حظره.

ومن جانبه، غرد شين هنتلى، قائد مجموعة تحليل التهديدات فى جوجل، على صفحته على تويتر، مؤكدا أن حظر وحدات ماكرو Office سيفعل الكثير بشكل لا نهائى للدفاع ضد التهديدات الحقيقية أكثر من جميع منشورات مدونة Intel الخاصة بالتهديدات.