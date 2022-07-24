عمرها عامان.. موظف يتمكن من إنقاذ طفلة سقطت من الخامس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصد مقطع فيديو تم تصويره فى مدينة تونجشيانغ فى مقاطعة تشجيانغ بـ الصين تلك اللحظة المرعبة، حيث سقطت طفلة تبلغ من العمر عامين فقط من نافذة فى الطابق الخامس، ويشاء الله أن تهبط على أعلى لوحة إعلانية فى الطابق الأول، ثم تنزلق ويتلقاها البطل الذى كان فى طريقه إلى عمله داخل بنك أسفل المبنى.

وقالت وسائل إعلام صينية، إن الرجل البطل المسمى شين دونج صادف أن شاهد الحادث عندما كان فى طريق عودته إلى البنك مع زميل له، وفجأة انزلقت الفتاة من الطابق الأول عندما صرخت طلبا للمساعدة من شين، فركض ليلحق بها قبل سقوطها.

السفير الصينى يهنئ الحكومة بـ 23 يوليو

وجه سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج التهنئة للحكومة والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو.

وقال السفير الصينى - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، اليوم السبت - "يطيب لى أن أتقدم بأحر التهانئ إلى الحكومة المصرية الصديقة وشعبها بمناسبة العيد الوطنى السبعين لمصر.. وأتمنى لمصر الموقرة الرخاء والازدهار، ولشعبها السلامة والسعادة".