قبل طرحها رسميا.. أسعار ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch5 و Watch5 Pro

جدة - نرمين السيد - وتجهز شركة سامسونج لعقد حدث فى 10 أغسطس لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطى، كما تقدم العملاق الكورى خلال الحدث جيل جديد من الساعات الذكية التى شغلت بالفعل عدد من التسريبات فى الفترة الأخيرة.
وأشارت التقارير إلى أن ساعة Galaxy Watch5 المميزة بحجم 40 ملليمتر تأتى بسرعة 259 يورو، بينما يأتى الإصدار المميز حجم 44 ملليمتر بسعر 286 يورو.
وتأتى ساعة Watch5 Pro بنموذج واحد مميز بحجم 45 ملليمتر وسعر 430 يورو.
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