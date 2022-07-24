بمواصفات مميزة.. وان بلس تطور هاتف Ace Pro

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تعقد وان بلس مؤتمرها القادم فى 3 أغسطس لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 10T مع التحديث الجديد من واجهة OxygenOS 13.

ومن المفترض أن تدعم الشركة هاتف OnePlus 10T برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1

وأوضح تقرير جديد نشر عبر Digital Chat Station أن وان بلس بدأت أيضًا فى العمل على تطوير OnePlus Ace Pro، وهو إصدار أخر للشركة يأتى قريبًا بالإصدار الأخير من رقاقات Snapdragon المميزة.

وأشار التقرير تفاصيل أخرى لهذا الإصدار، حيث يأتى بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150W.

وهناك توقعات أن الإصدار يأتى بنفس المواصفات المميزة لهاتف OnePlus 10T المرتقب.