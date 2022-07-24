نصائح من ذهب.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 24 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

حافظ على نشاطك فلديك مهام كثيرة لتقوم بها، واهتم بشريك حياتك وأسرتك.

الثور

اهدأ وحكم عقلك ولا تتهور عند اتخاذ القرارات، وحافظ على صحتك وتقرب من عائلتك.

الجوزاء

لا تعاند كثيرًا وتفهم حديث مديرك فى العمل، وحاول الحفاظ على علاقتك الطيبة بمن تحب.

السرطان

استر فى العمل حتى تحقق أهدافك، واخرج من عزلتك وتحدث مع المقربين منك ولا تنفعل.

الأسد

حافظ على ما حققته واسعى للمزيد، وحاول إيجاد حلول لمشكلاتك العائلية.

العذراء

تحمل الضغط قدر المستطاع واسعى لإنهاء مشكلاتك فى العمل، وتحدث بهدوء مع أفراد أسرتك وتناقش معهم بالمنطق.

الميزان

انجز الأعمال المسنودة إليك حتى لا تدخل فى خلاف مع رؤسائك فى العمل، واجلس مع أصدقائك لقضاء وقت سعيد.

العقرب

فكر جيدًا قبل إتخاذ اى قرار فى العمل، واسعى لحل مشكلات العاطفية والأسرية.

القوس

حاول أن تتحمل العمل بمشكلاته لتحقق ما تريده، واجلس مع أسرتك وتحدث معهم وتقرب إليهم.

الجدى

التزم بمواعيد العمل ونفذ المهام الموكلة إليك، واقضى وقت سعيد من العائلة.

الحوت

انجز أعمالك فى أسرع وقت لتحسن مستواك فى العمل، وابحث عن حلول للمشكلات العاطفية حتى لا تتفاقم.

الدلو

استغل الفرص المتاحة أمامك، وتقرب أكثر من من تحب فقد يكون فى حاجة إليك.