بعد هروبه لمدة 40 عاما.. الشرطة الأمريكية تلقى القبض على «القاتل الشبح»

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا، أن الشرطة اعتقلت شخصًا متهمًا بارتكاب جريمتى قتل قبل عقود، إضافة إلى جناية اغتصاب فى العام الماضى، إثر التأكد من حمضة النووى خلال عملية تفتيش على الطريق.





ووجهت السلطات إلى الموقوف جيمس غارى الذى يبلغ من العمر 76 عامًا، قد وجهت إليه فى وقت سابق، تهمة قتل امرأة فى السادسة والأربعين من العمر، سنة 1996، بحسب صحيفة "سى إن بى سى نيوز".

وكانت السطات قد عثرت على الضحية، وينيفرد دوغلاس، إثر تعرضها للشنق مع آثار تبرز وقوع اعتداء جسدى عنيف.

ومن المتوقع أن يواجه أيضًا غارى تهمة الضلوع فى جريمة قتل أخرى تعود إلى 1980، عندما عثر على الضحية ليتريل ليندزاى، وعمرها 46 عامًا أيضًا، مقتولة داخل منزلها بمدينة يونيون فى كاليفورنيا، إثر تعرضها لاعتداء جنسى ثم الخنق.

وخلصت الشرطة فى عام 2012 إلى ان جيمتى القتل، ارتكبتا من طرف شخص يحمل الحمض النووى نفسه، لكن لم يجر تحديد أى شخص أى مشتبه فيه، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وانتبهت السلطات إلى أن الحمض النووى للمجرم عاد مجددًا إلى الواجهة فى وقت سابق من الشهر الجارى، وذلك إثر رصده فى جريمة اعتداء جنسى ارتكبت سنة 2021 فى سان فرانسيسكو.

ورفض مكتب وذلك الشرطة فى مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا الكشف عن تفاصيل التحقيق الذى جرى من أجل توقيف الجانى، لافتًا إلى ضوابط متعلقة بالخصوصية.

وأوضحت السلطات انه على إثر تحيد غارى بمثابة مشتبه فيه محتمل، تم البدء فى مراقبته، ثم جرى توقيفه خلال الأسابيع الأخيرة، بينما كان يقود سيارته تحت تأثير مادة مسكرة أو مخدرة، وبعد إجراء فحص الحمض النووى للمشتبه فيه بجهاز صغير عن طريق الفم، تبين أنه مرتبط فعلا بالجرائم التى حدثت على مدى عقود.