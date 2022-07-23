سمكة قرش تفاجئ راكب أمواج وتشاركه الاستعراض وسط البحر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جان ياماسكى أنها سجلت الفيديو فى شبه جزيرة ماجيك آيلاند فى هونولولو. وتظهر سمكة القرش فى الفيديو وهى تقفز فى الهواء، وتقوم بحركة دوران سريعة، بحسب "سكاى نيوز عربية". وتصادف ظهور سمكة القرش بتواجد راكب أمواج يمارس هوايته فى المكان، وفقًا لما ذكرته وكالة "يو بى آى" للأنباء. وعلق أحد مسؤولى حماية الحياة المائية على الفيديو، قائلًا إن السمكة قد تكون من نوع القرش الدوار أو الرملى.

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