جدة - نرمين السيد - وأشارت معلومات إلى أنه عرضت الملايين من البيانات المسربة للبيع على منتدى قرصنة مختص بتداول الحسابات المسربة، مقابل 30 ألف دولار، والتى شملت البيانات التى تربط حسابات تويتر بأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى على الموقع.
أصبح الاختراق ممكنًا بسبب ثغرة أمنية تم اكتشافها فى يناير الماضى، والتى ساعدت متسلل يدعى "Devil".
بالوصول إلى بيانات الحسابات المسربة، والتى عرض جزءًا منها عبر منتدى القرصنة للبيع، ثمثلت فى عناوين بريد إلكترونى وأرقام الهواتف الموجودة بالحسابات.
وروج مؤخرًا المخترق للبيانات التى تم الاستيلاء عليها، فى منشور على المنتدى الإلكترونى "Breach Forum".
موضحًا أن االبيانات التى حصل عليها تخص حسابات المشاهير وشركات عالمية وحسابات تحمل أسماء مستخدمين مميزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سرقة بيانات 5 ملايين حساب على تويتر ..والموقع يعترف بوجود ثغرة أمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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