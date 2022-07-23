سرقة بيانات 5 ملايين حساب على تويتر ..والموقع يعترف بوجود ثغرة أمنية

جدة - نرمين السيد - وأشارت معلومات إلى أنه عرضت الملايين من البيانات المسربة للبيع على منتدى قرصنة مختص بتداول الحسابات المسربة، مقابل 30 ألف دولار، والتى شملت البيانات التى تربط حسابات تويتر بأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى على الموقع.

أصبح الاختراق ممكنًا بسبب ثغرة أمنية تم اكتشافها فى يناير الماضى، والتى ساعدت متسلل يدعى "Devil".

بالوصول إلى بيانات الحسابات المسربة، والتى عرض جزءًا منها عبر منتدى القرصنة للبيع، ثمثلت فى عناوين بريد إلكترونى وأرقام الهواتف الموجودة بالحسابات.

وروج مؤخرًا المخترق للبيانات التى تم الاستيلاء عليها، فى منشور على المنتدى الإلكترونى "Breach Forum".

موضحًا أن االبيانات التى حصل عليها تخص حسابات المشاهير وشركات عالمية وحسابات تحمل أسماء مستخدمين مميزة.