مشهد غريب لاشتعال النيران فى طاحونة هواء بتكساس فى أمريكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وأظهرت مقاطع فيديو من شهود عيان ورجال إطفاء اشتعال المروحة مما تسبب بدخان كثيف فى السماء فوق مدينة كروويل بولاية تكساس.

وأوضح رادار إلى وجود الكثير من ضربات الصواعق حول منشاة الرياح فى مزرعة "فورد سيتى"، قبل أن يتلقى رجال الإطفاء المكالمة بشأن الحريق على ارتفاعات عالية.

وأشار مشغل المنشأة إلى أن جميع الموظفين فى المجمع الذى تبلغ مساحته أكثر من 31000 فدان آمنون، ولم يؤثر الحريق إلا على واحدة من مولدات الطاقة.