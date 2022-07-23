ونقل موقع "جادجتس 360"، اليوم السبت، عن تقرير أرباح منصة التغريدات أن الإيرادات انخفضت بنسبة 1% خلال الربع الثانى مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض سنوى لها منذ الوباء فى عام 2020.
وشركة "توتير" أبلغت عن مبيعات بقيمة 1.18 مليار دولار فى الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بتوقعات المحللين عن 1.32 مليار دولار، مشيرين إلى أن المنصة أضافت 8.8 مليون مستخدم جديد خلال الربع، بما يتماشى مع التقديرات.
وأرجعت الشركة هذا الانخفاض المخيب للآمال إلى "عدم اليقين المتعلق بصفقة الاستحواذ المعلق على تويتر، والرياح المعاكسة لصناعة الإعلان المرتبطة بالبيئة الكلية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر: مبيعات مخيبة للآمال خلال الربع الثانى من 2022 وسط معركة الاستحواذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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