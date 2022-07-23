تويتر: مبيعات مخيبة للآمال خلال الربع الثانى من 2022 وسط معركة الاستحواذ

جدة - نرمين السيد - أبلغ موقع "تويتر" عن مبيعات مخيبة للآمال خلال الربع الثانى من 2022، فيما يمثل ضربة أخرى للشركة التى تخوض بالفعل معركة قانونية كبيرة ضد رجل الأعمال الكندى إيلون ماسك حول مصير الشبكة الاجتماعية.





ونقل موقع "جادجتس 360"، اليوم السبت، عن تقرير أرباح منصة التغريدات أن الإيرادات انخفضت بنسبة 1% خلال الربع الثانى مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض سنوى لها منذ الوباء فى عام 2020.

وشركة "توتير" أبلغت عن مبيعات بقيمة 1.18 مليار دولار فى الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بتوقعات المحللين عن 1.32 مليار دولار، مشيرين إلى أن المنصة أضافت 8.8 مليون مستخدم جديد خلال الربع، بما يتماشى مع التقديرات.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض المخيب للآمال إلى "عدم اليقين المتعلق بصفقة الاستحواذ المعلق على تويتر، والرياح المعاكسة لصناعة الإعلان المرتبطة بالبيئة الكلية".