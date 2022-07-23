وكأنه أسد جائع.. قرد يهاجم طفلة أوكرانية فى روسيا ويلتهم ذراعيها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسجلت كاميرات المنزل، مقطع فيديو يظهر القرد وهو يمسك الطفلة الصغيرة وتدعى بوليتا بشكل مرعب، مما أعاقها عن الهرب مثل ما فعل الأطفال الأكبر سنًا منها.
وتدخلت ودلتها بشكل سريع وبدأت فى شد صغيرتها منه بصعوبة، برفقة والدها الذى أتى هو أيضًا، وذلك بعد وقت قصير على إمساك القرد بأرجل الطفلة، بحسب "ديلى ميل".
وأصيبت الطفلة بجروح فى ذراعيها وساقيها إضافة إلى نزيف شديد فى الدم، دخلت على إثر ذلك العناية المركزة.
وأوضحت التقارير أن جيران العائلة الاوكرانية بربون الذئاب والفيلة والحيوانات البرية الأخرى فى حديقة حيواناتهم فى قرية "تيربيجوريفو"، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".
ولا يزال التحقيق جاريًا بخصوص هذا الحادث المروع.
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