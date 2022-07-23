«لوجه الله».. سعودى يعفو عن قاتل ابنه الوحيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونقلت وسائل إعلان محلية سعودية، عن "الشهرانى" قوله إنه عفا عن القاتل لوجه الله سبحانه وتعالى.
وحضر مراسم الصلح، أمير منطقة عسير الأمير تركى بن طلال، فى مجلس أقيم بديوان الإمارة، حيث رفض والد القتيل أن يأخذ أى مقابل مادى.
وعلق أمير عسير على الواقعة، محدثا ذوى الدم، قائلا: "موقفكم نرفع به رؤوسنا جميعا، بيّض الله وجوهكم".
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد فيه الأمير تركى بن طلال، صلحاً قبلياً لخلاف استمر أكثر من 30 عامًا فى قبيلة العوص برجال ألمع.
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