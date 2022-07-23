الكشف عن أصغر قاتل فى العالم.. شقيقته أول ضحية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الطفل الهندى، أمارجيت سادا، المولود فى عام 1998م، قتل 3 أشخاص قبل أن يتم التاسعة من عمره، بطرق بشعة، من بينهم شقيقته وابن عمه، وكانت جارته هى الضحية الثالثة، بينما كان يخطط لتنفيذ الرابعة.
ومع تنفيذ علميات القتل، كان "أمارجيت سادا" يتفنن فى إخفاء الجثث، دون أن يظهر عليه أى علامات تدل أنه الجانى.
وفى التفاصيل، تخلص "أصغر قاتل فى العالم" من شقيقته البالغة من العمر 6 أشهر، بعد أن أخذها لمكان بعيد عن المسكن، ثم قام بشنقها، وانهال بالضرب على رأسها مستخدما "قطعة معدنية" ليتأكد من وفاتها.
ومع انشغال الأسرة بالبحث عن شقيقته، نفذ الجريمة الثانية، حيث اصطحب ابن عمه البالغ من العمر 9 أشهر، وألقى به فى بحيرة نائية، وبعدها بأشهر، قتل الطفل الهندى جارته وتدعى "كوشبو" بعد أن خنقها، ثم بدأ بضربها مستخدما حجارة، ومع عودته للمنزل اكتشف والده آثار الدماء على يديه وبتضييق الخناق عليه اعترف بكافة جرائمه.
وألقت الشرطة الهندية القبض على الطفل، الذى وبحسب القانون، تم إيداعه فى دار رعاية.
وبينت الصحيفة أن السبب وراء ارتكاب الطفل هذه الجرائم، هى المعاملة السيئة من والده له، حيث حرمه من التعليم، وألحقه بالعمل، ما ولد لدى الطفل إحساسا بالنقص أمام أقرانه.
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