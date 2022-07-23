Honor Pad 8.. تفاصيل تابلت هونر الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، فمن المقرر أن يأتى الجهاز بشاشة مميزة من نوع IPS، بقياس 12 بوصة، وبدقة عرض 2000 × 1200 بكسل، وتتميز بأنها تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويتميز Honor Pad 8، بحوافه الصغيره، التى تعطيه شكلا جذابا، مع كاميرا بدقة 5 ميجا بيكسل، وهى الأساسية، بينما تأتى الأمامية بنفس الدقة أيضا، وقد زوته الشركة بدعم تقسيم الشاشة لأكثر من 6000 تطبيق، بواجهة المستخدم التابعة لها Magic UI 6.1.

أما عن ذاكرة الجهاز، فقد جاء بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وستم عرضه بألوان مختلفة منها الأزرق، والأخضر النعناعى، والذهبى.

ويتميز الهاتف ببطاريته القوية، بقدرة 7250 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، و يزن نحو 520 جراما، ويمتاز بهيكل رفيع يبلغ سمكه 6.9 ملميتر.