«تويتر» تخسر 270 مليون دولار بسبب إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقريرًا عن ارتفاع خسائر شركة تويتر بشكل غير متوقع، لتصل الخسائر لما يقرب من 270 مليون دولار، خاصة بعد أنباء انسحاب وتراجع إيلون ماسك عن إتمام صفقة الاستحواذ مجددًا.





تعليق صفقة الاستحواذ على تويتر وأشار تقرير، إلى أن عدم اكتمال صفقة الاستحواذ ساهم فى سقوط أسهم الشركة خلال الأسابيع الماضية، موضحًا أن الشركة تتخذ خطوات قانونية ضد إيلون ماسك بعد محاولات تراجعه عن الصفقة التي بلغت نحو 44 مليار دولار. خسائر تويتر بعد انخفاض الإيرادات من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن الخسائر زادت بعد انخفاض الإيرادات بنسبة 1% عن العام الماضى إلى 1.18 مليار دولار؛ أي الإيرادات انخفضت بشكل أكبر مما توقعه المحللون الخبراء التكنولوجيين. وفى السياق ذاته، كانت الخسائر سببًا فى ارتفاع الأصوات للمطالبة بحقوق الشركة القانونية، حيث يستعد الطرفان للمحاكمة في أكتوبر المقبل لحل النزاع؛ نظرًا لصفقة الاستحواذ المعلقة.

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