أصغر متدربة فى تليسكوب جيمس ويب: تم تصنيعه بأسلوب معين لسهولة نقله للفضاء

جدة - نرمين السيد - وقالت عصمت، خلال استضافتها فى برنامج "مصر تستطيع"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، على قناة dmc، أن حجم تلسكوب جيمس ويب كبير، وتم تصنيعه بأسلوب معين لسهولة نقله إلى الفضاء.
وأكدت أن إنجازات تلسكوب جيمس ويب ترجع لسبب توسع الكون، وبعد المجرات عن كوكب الأرض، وبالتالى فان دور جيمس ويب هو مراقبة الأشعة تحت الحمراء، الناتجة عن أبعد النجوم عن كوكب الأرض لرؤيته منذ على الحالة التى كانت عليها من مليارات السنين.
وأوضحت، أنها عملت مهندسة برمجيات وعملت على جزء مهم فى تلسكوب جيمس ويب وهى كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة لاكتشاف كواكب خارج المجموعة الشمسية باستخدام الإشعاع الكهرومغناطيسي، وعملت على هندسة وتطوير البرامج الخاصة بهذه الكاميرا.
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