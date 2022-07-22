جدة - نرمين السيد - تعد منطقة المنيل بالقاهرة واحدة من المناطق التى تتمتع بموقع استراتيجى متميز لإطلالتها المباشرة على النيل، لذلك يمكن الاستمتاع فيها بقضاء يوم مميز ملىء بالمتعة والرفاهية، لما يكثر بها من أماكن الفسح والخروجات نعرضها عليكم فى هذا المقال.





تتميز شوارع المنيل بإطلالاتها الرائعة على النيل، حيث الجو النقى والمنظر الخلاب وخاصة بعد التجديدات الأخيرة لعدد من الشوارع والأماكن مثل كوبرى المانسترلى أو كما يطلق عليه البعض كوبرى الخشب بمنطقة المنيل باتجاه المعادى، حيث تم تطويره بشكل راق وجميل وتزويده بإضاءة ساحرة فهو مكان مثالى للاستمتاع بالجو النقى ومنظر النيل الخلاب والتقاط الصور الرائعة. كما يعد أيضا كورنيش المعادى من الأماكن الرائعة التى يمكنك الاستمتاع بجولة حرة أنت وأصدقائك أو أسرتك ورؤية مياه النيل الصافية والتجول وتناول ألذ الوجبات فى مطاعم المعادى الشهيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المانسترلى وكورنيش المعادى.. أشهر أماكن خروجات المصريين على النيل (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.