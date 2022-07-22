مريم سيف.. قصة خلاف أسرى على استورى وترند (صور) 

جدة - نرمين السيد - تصدر اسم البلوجر مريم سيف، محركات البحث على موقع "جوجل ترند" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد كشف تفاصيل خلافاتها مع زوجها عبر خاصية "ستورى" بصفحته على موقع "إنستجرام".





مريم سيف

مريم سيف، 33 عاما، وتعد من مشاهير السوشيال ميديا وتقوم بالدعاية لبعض المنتخات الطبية والغذائية عبر صفحتها التى يتابعها أكثر من 2.4 مليون متابع.

تزوجت من الإنفلونسر محمد شرف ولديهما طفلة صغيرة، وكانت قصة حبهما من أقوى قصص الحب على صفحات السوشيال ميديا.

مريم سيف والترند

هاجمت مريم سيف زوجها محمد شرف، بعدما اتهمته بأنه لا يصرف عليها هى وابنتها، وطلبت الطلاق ومقاضاته.

وأضافت مريم بأن زوجها تخلى عنها وقت مرضها، وأنها حاليا تقوم بعمل تحاليل للتأكد من إصابتها بمرض السرطان.

مريم سيف ومعاناة 3 أعوام

وكتبت عبر "ستورى" بموقع "إنستجرام": "كنت ونعم الزوج قبل ما تكون أنانى.. وقبل ما أدخل فى غيبوبة ومتقفش جنبى.. قبل ما بنتك تتعب ومتبقاش معانا.. قبل ما كل مليم يجيلك تصرفوا على الغريب قبل القريب.. أنت مقدرتش نعمة بنتك.. أنا أكتر واحدة مصدومة فيك.. وقفت جنبك 3 سنين وضحيت بكل حاجة عشانك.. وأنت يوم ما يجيلك شغل رمتنى أنا وبنتك".

مريم سيف وإصابتها بالسرطان

وكتبت فى "ستورى" آخر تقول: "كنت ساكتة ومحبتش أخرب بيتى.. ومن يوم ولادة بنتى أنا المتكفلة بكل مصاريف البيت.. أنا أول مرة هقولها فى العلن.. أنا بحلل كانسر ومقلتلوش.. أصل هتسند على مين".

رد زوج مريم سيف

فى المقابل، خرج زوجها محمد شرف، عن صمته وأكد أنه كان حريص على عدم طرح مشكلته مع زوجته عن السوشيال ميديا.

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وأوضح أن ما تقوم به مريم سيف هو مجرد ابتزاز علنى، من أجل أن تصبح شريكة معه فى مطعمه.