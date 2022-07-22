جسم غريب على المريخ يثير حيرة العلماء (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكرت "ناسا" أن الجسم الغريب تم رصده من خلال المركبة الروبوتية الجوالة "برسيفرنس"، ربما يكون قطعة من المكرونة.

ووفقا لموقع "فرانس برس" فإن التخمينات الأولية تؤكد أن الجسم الغريب ربما من المحتمل أن يكون قطعة حبل من بقايا مكون استخدم فى عملية إنزال المستكشف الآلى على سطح المريخ فى فبراير 2021.

وذكرت "ناسا" أن الجسم تم رصده مرتين، الأولى فى 12 يوليو من خلال كاميرا تجنب المخاطر المثبتة على الجهة الأمامية اليسرى من المركبة، لكن عندما عادت إلى الموقع نفسه بعد 4 أيام كان الجسم قد اختفى.

ورجح العلماء أن تكون الرياح قد تسببت فى إبعاد الجسم الغريب عن مكانه، بينما أشار البعض أن هناك مخلفات كثيرة على سطح المريخ من بقايا نزول رجال الفضاء، وربما تتحول إلى مقتنيات باهظة الثمن بعد 100 عاما.

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وكتب ستيوارت أتكينسون، عالم الفضاء الشهير عبر حسابه بموقع "تويتر": "فى غضون 100 سنة أو أكثر، سيجمع سكان المريخ هذه القطع بشغف ويضعونها فى المتاحف أو يحولونها إلى جواهر تاريخية".