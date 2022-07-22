بالمروحيات والعربات المصفحة.. الشرطة البرازيلية تفاجئ العصابات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات البرازيلية أن الهدف من عملية المداهمة، جاء من أجل التصدى لعصابة متخصصة بنهب الأموال وسرقة عربات نقل البضاعة. وأشار التقرير، المصور الذى نشره موقع "العربية"، أن الشرطة استخدمت خلال العملية مروحيات عدة وعربات مصفحة. وتشهد هذه المنطقة مداهمات متكررة لضبط عصابات الجريمة المنظمة، منها المتخصصة بتهريب المخدرات.

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