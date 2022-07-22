جدة - نرمين السيد - ستدعم التحديثات الجديدة مجموعة أولية من اللغات بما فى ذلك الإنجليزية والبرتغالية والألمانية والإندونيسية والإيطالية والكورية والماندرين والإسبانية، وفقا لما نقله موقع "تك كرانش" التقنى. وتقدم TikTok أيضا ترجمات للتعليقات التوضيحية وأوصاف الفيديو، والتى ستمنح المستخدمين خيار الاستمتاع بمقاطع الفيديو التى تتجاوز اللغة الأصلية. كما أطلقت الشركة ترجمة للملصقات النصية، وقالت إدارة الـ"TikTok" إنها فى المراحل الأولى من طرح هذه التحديثات، والتى تتوفر فى مقاطع فيديو محددة فى هذا الوقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديثات جديدة لـ«تيك توك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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