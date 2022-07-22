إيرادات سناب شات دون التوقعات.. والشركة: تحديات اقتصادية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات "رفينيتيف" فإن التوقعات كانت تشير لتحقيق إيرادات عند 1.14 مليار دولار.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا على المنصة بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوى إلى 347 مليونًا، متجاوزًا التوقعات عند 344 مليون مستخدم.

وأرجعت سناب شات نتائجها المخيبة للتوقعات إلى تباطؤ الطلب على منصتها الإعلانية، إلى جانب التحديات الاقتصادية، وتحديثات شركة "آبل" الخاصة بالخصوصية، والمنافسة المتزايدة من تطبيقات مثل "تيك توك"، مما أدى لتراجع إنفاق المسوقين على المنصة.

وتكبد سهم "سناب" خسائر حادة بأكثر من 26 بالمئة فى تداولات ما بعد إغلاق بورصة وول ستريت، بعد إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية وخططها لإبطاء التوظيف.

وتتوقع الأسواق الأميركية أبطأ وتيرة نمو لعائدات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعى هذا العام، بسبب المنافسة المشتدة من تيك توك وإعدادات خصوصية جديدة من آبل أثرت بالسلب على إعلانات بعض الشركات منها ميتا وسناب.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.