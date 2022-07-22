خالد الجندى: العامية لغة وليست لهجة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تابع الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن العامية لغة وليست لهجة وذلك بحسب كتابات علماء اللغة، حيث أن كلمة "لهجة" هو استعمال خاطئ للمعنى.

أضاف أنه كلما كان هناك خلاف غير موضوعى فى شأن ما، يصبح هناك زلات وخلافات تحدث من الأطراف، ولكن القرآن يقضى على الباطل من أصله، مشيرا إلى أن بعض من وصفهم بـ"السفهاء" يفكرون أن الشيخ الشعراوى لا يتمكن من اللغة العربية ولهذا كان يفسر القرآن بالعامية رغم أن الشيخ الراحل لم يكن هناك شخص مثله فى اللغة العربية.

أوضح خالد الجندى أن كلمة "عايز" مثلا تعنى أنها "يريد" وجاءت من العوز، ولكن البعض لا يعلم ذلك، والله تعالى لا يؤاخذ الإنسان بالألفاظ بل بالمعنى والنية، ضاربا مثلا بجملة "بعد الشر عليك" ويقولها البعض بحسن نية ولكن معناها ليس جيدا لأن معناها وضع الشر كله فى شخص، والمفترض أن تقال "بعد الشر عنك".

"لعلهم يفقهون" برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت للخميس فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء يقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبد المعز.