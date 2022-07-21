«العالمى للفتوى» يحدد العبادات التى يستحب الإكثار منها فى الأشهر الحرم

جدة - نرمين السيد - حدد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الخميس، عن العبادات التى يستحب الإكثار منها فى الأشهر الحرم.





وأوضح المركز، أنه يستحب الإكثار من الصيام فى شهر الله المحرم، فعن أبى هريرة رضى الله عنه، : قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل". [أخرجه مسلم]

كما يستحب صيام يوم عاشوراء للأجر الجزيل الوارد فى فضل صيامه، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: "ما رأيت النبى ﷺ يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعنى شهر رمضان" [أخرجه البخارى]

وعن أبى قتادة، عن النبى ﷺ قال: قال له رجل أرأيت صيام عرفة؟ قال: "أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية"، قال: يا رسول الله، أرأيت صوم عاشوراء؟ قال: "أحتسب عند الله أن يكفر السنة" [أخرجه احمد فى سننه]

ما هى عدد الأشهر الحرم؟

ذو القعدة.

ذو الحجة.

محرم.

رجب.

لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟

سميت بـ الأشهر الحرم، لأن الله تعالى حرم فيها القتال من أجل أن تمكن المسافرين من الوصول إلى مكة وأداء فريضة الحج دون قلق أو خوف، كما يرى بعض العلماء أن سبب تسمية الأشهر الحرم بذلك، لأن المعصية فيها تكون أشد وأعظم عقابا، كما أنها تكون مضاعفة فى البلد الحرام، وقد حرم الله تعالى فى الأشهر الحرم الحرب والقتل اللهم إلا إذا كان دفاعا عن النفس.