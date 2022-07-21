رسميا.. جوجل تطرح محفظتها الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - Google Wallet

واستهدفت جوجل من محفظتها الإلكترونية "Google Wallet" جمع عملائها على مستوى العالم، وتعد أحدث الخطوات فى تطبيقات الدفع الخاصة بالشركة.

وجمعت جوجل بين ميزات محفظة Google Wallet وخدمة الدفع Android Pay فى عام 2018، لإنشاء خدمة Google Pay، وفقا لموقع "theverge" التقنى.

المحفظة الإلكترونية

ويعد "Google Pay" من التطبيقات التى توفر خدمة الدفع بنقرة واحدة، والتى مرت بتحديث كبير لها لجذب المدفوعات والصفقات والخدمات الأخرى.

وكشفت جوجل عن محفظتها الإلكترونية فى حدث المطورين للعام الجارى "Google I / O"، وتم تخصيص الشركة تبيويبات لبطاقات الدفع وتذاكر الطيران والمعرفات الحكومية وإثبات تلقى لقاح كورونا، بالإضافة إلى ميزة جديدة مخصصة لمفاتيح السيارة.

استخدام Google Wallet

ويتم استخدام تلك المحفظة للدفع لدى البائعين، كما أشارت الشركة إلى أن المحفظة أصبحت متاحة على "Google Play" لدى الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل "Android 5.2" أو إصدار أحدث.

ولاستخدام المحفظة يجب أن يمتلك المستخدم حسابا على جوجل، ورقم هاتف أمريكى صالح للاستعمال، ويستعد المستخدمون فى الولايات المتحدة بإضافة بطاقات أخرى لمحفظة جوجل.