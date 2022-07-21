عرض مجوهرات وصور المكلة إليزابيث فى قصر ببكنجهام

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جدة - نرمين السيد - وتم الاستعانة بصور شخصية للمكلة إليزابيث فى فترة شبابها، والمجوهرات التى كانت ترتديها فى بداية عهدها، لعرضها فى معرض "اعتلاء الملكة العرش" أو (كوينز أسيشن)، وفقا لصحيفة "البيان".
وتمتلك إليزابيث مجموعة مجوهرات نادرة وثمينة تألقت بها فى مختلف الأوقات، حيث تلقت بعضها هدايا من عائلتها ومحبيها، وغيرها التى ورثتها عن العائلة المالكة البريطانية.
يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 96 عاما، هى أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش وأكبر الملوك سنا فى العالم.
وتولت إليزابيث العرش من فبراير 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.
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