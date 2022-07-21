فى تايلاند.. ظهور طائفة دينية جديدة بمعتقدات غريبة

جدة - نرمين السيد - وأثار الفيديو جدلا عبر السوشيال ميديا، بسبب اتباعهم لعادات غريبة فى تايلاند، وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار".

وكان زعيم الطائفة الدينية الجديدة، يطالب الأفراد بالإكثار من شرب النبيذ، مشير إلى أنه كلما "سكر" الفرد كلما حصل على أموال أكثر.

وحرص الزعيم الذى يدعى فرا أجارن كامبى، على تشجيع الأفراد للانضمام إليهم والسُكر معهم.

ويظهر الأفراد المنضمين لتلك الطائفة بالملابس البيضاء كاملة بالإضافة إلى عصابات الرأس الحمراء، أثناء تناولهم للطعام والشراب على الأرض.