بسعر رخيص.. فيفو تطرح هاتف «T1x 4G»

جدة - نرمين السيد - Vivo T1x 4G

ويأتى هاتف "Vivo T1x 4G"، بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.58 بوصة، وبجودة FullHD +.

كاميرا وبطارية Vivo T1x 4G

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تكون الرئيسية منه بدقة تصل إلى 50 ميجابيكسل، وبها مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة، حيث تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما يمكن شحنها من خلال منفذ USB-C، بقوة تصل إلى 18 وات.

سعر هاتف فيفو الجديد

ويُطرح الهاتف "Vivo T1x 4G" باللون الأزرق والأسود، بسعر يصل إلى 150 دولار أمريكى، أى حوالى 2835 جنيه مصرى.