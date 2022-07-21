جدة - نرمين السيد - Vivo T1x 4G
ويأتى هاتف "Vivo T1x 4G"، بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.58 بوصة، وبجودة FullHD +.
كاميرا وبطارية Vivo T1x 4G
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تكون الرئيسية منه بدقة تصل إلى 50 ميجابيكسل، وبها مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة، حيث تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما يمكن شحنها من خلال منفذ USB-C، بقوة تصل إلى 18 وات.
سعر هاتف فيفو الجديد
ويُطرح الهاتف "Vivo T1x 4G" باللون الأزرق والأسود، بسعر يصل إلى 150 دولار أمريكى، أى حوالى 2835 جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر رخيص.. فيفو تطرح هاتف «T1x 4G» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.