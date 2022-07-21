أسفل شرفته.. أمريكى يعثر على 2000 دولار بتاريخ 1934

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جدة - نرمين السيد - ورغب الرجل الأمريكى إلى تجديد منزله، لذ توصل إلى النقود أسفل الشرفة وكانت ملفوفة حول بعضها، وذلك ما جاء فى صحيفة "نيويورك بوست".
واعتقد الأمريكى الذى يدعى "جيلسون" أن تلك النقود عبارة عن "قمامة" وكان ينوى إلقاءها حتى أدرك قيمة ما بين يديه.
ووجد الرجل مجموعتين من النقود الملفوفة فى شكل سيجار، حيث كانت تحتوى كل "رزمة" على 10 دولارات تعود لعام 1934.
ووفقا للصحيفة، قال الأمريكى إنه عثر على مايزيد من 2000 دولار، وكانت محفوظة فى حالتها الأصلية.
كما أشار لـ "fox29": "إنه من الممكن أن يكون سرقهم فرد من البنك ودفنه أسفل الشرفة، أو أن هناك شخصا لم يثق بالبنوك لذا رغب الاحتفاظ بالنقود بتلك الطريقة".
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