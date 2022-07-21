بدون إنترنت وبجودة عالية.. طريقة تحميل فيديوهات «إنستجرام» على هاتفك

جدة - نرمين السيد - إنستجرام
ويسعى الكثير من مستخدمى تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" إلى الاحتفاظ ببعض الوسائط من مقاطع الفيديو على الهاتف والاتطلاع عليه بدون إنترنت.
تحميل الفيديوهات
ويمكن لمستخدمى "إنستجرام" تحميل الفيديوهات بدون برامج، بطريقة ذكية داخل التطبيق.
وتساعد طريقة تحميل الفيديوهات على الهاتف بجودة عالية، وذلك من خلال اتباع خطوات عدة منها:
خطوات تحميل فيديوهات إنستجرام
1-فتح التطبيق على الهاتف.
2-الذهاب إلى الصفحة الخاصة بالفيديو الذى ترغب تحميله.
3-الضغط على خيار المشاركة أسفل الفيديو.
4-النقر على "إضافة مقطع ريلز إلى قصتك".
5-الانتظار لتحميل الفيديو، وإمكانية عمل تكبير للموقع حتى يتناسب مع حجم الشاشة.
6- النقر على الثلاث نقاط الموجودة فى أعلى يسار الشاشة، وتحديد خيار حفظ من القائمة، ويتم وقتها عرضه على الهاتف بجودة عالية.
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