حفل زفاف ضفدعين فى الهند

جدة - نرمين السيد - وبسبب معاناة الأفراد من الحرارة الشديد وقلة هطول الأمطار، حاولوا أداء تلك الطقوس لإرضاء إله المطر.

وتوصل عدد من الهنود فى مدينة جوراخبور، أول أمس الثلاثاء الماضى، إلى ضفدعين وتم إجبارهم على الزواج، اعتقادات بأن حفلات زفاف الضفادع تجلب الأمطار، وذلك ما قالته "المنظمة Radhakant Verma".

وأوضحت المنظمة بمدى معاناة الزارعون من فترة الجفاف الطويلة التى يمرون بها، وانزعاجهم من التأخير فى بذر الأرز.

وحضر المئات من الأفراد لحضور الحفل الذى ضم مجموعة من القساوسة يهتفون بالإضافة إلى وجبة احتفال كبيرة بعد ذلك، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة كانت تصل إلى 30 درجة مئوية طوال الأسبوع، وبالرغم من ذلك إلا أنه من المتوقع هطول أمطار مستمرة ورطوبة تبلغ 84%.