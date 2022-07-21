قرار جديد من «جوجل» بتجميد عمليات التوظيف لمدة أسبوعين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة إلكترونية بعثها برابهاكار راجافان النائب الأول لرئيس الشركة إلى العاملين بـ"جوجل" لإبلاغهم بالقرار، بحسب موقع "ذا فيرج" التقنى.
وأشار الموقع التقنى إلى أن هذا القرار يأتى بعد إعلان "جوجل" عن إبطاء عمليات التوظيف حتى نهاية العام الجارى، موضحا أن قرار تجميد التوظيف لن يؤثر على عروض العمل الحالية، لكن الشركة لن تقدم أى عروض جديدة للمتقدمين بعد الآن.
ونقل "ذا فيرج" عن النائب الأول لرئيس الشركة قوله فى الرسالة، إن الشركة ستستغل مدة الأسبوعين فى مراجعة احتياجاتها من الموظفين والمواءمة مع مجموعة جديدة من طلبات التوظيف ذات الأولوية للأشهر الثلاثة المقبلة.
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